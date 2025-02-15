Вице-канцлер Германии ответил Вэнсу: не лезьте не в свое дело

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек резко ответил на речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он критиковал состояние демократии в Европе.

Заявление Хабека приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Он выразил возмущение тем, что США вмешиваются в немецкую политику.

Обращаясь к Вэнсу, он добавил: "Это не ваше дело. Занимайтесь своими делами, у США и так хватает дел".

Хабек также прокомментировал заявление вице-президента США о том, что демократия во многих европейских странах находится в опасности.

"У нас есть свои независимые суды. Мы сами решаем, кого нам избирать. Мы сами решаем, какие коалиции создавать, и сами решаем, какие ценности защищать. И эти ценности отличаются от тех, которые представил Вэнс", – отметил он.

В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

В то же время президент США Дональд Трамп назвал речь Вэнса "замечательной".

С полным текстом речи можно ознакомиться в материале "ЕвроПравды": "Ценности дезинформации" и смена власти в Европе