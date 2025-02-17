Трамп заявив, що може дозволити Європі купляти американську зброю для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що може дати дозвіл європейським країнам купувати американську зброю для України.

Як повідомляє "Європейська правда", слова очільника Білого дому наводить Fox News.

Коли його спитали, чи дозволить він Європі купувати вироблену у США зброю для України, Трамп відповів: "Так".

Це може дозволити Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військові поставки на тлі намагань нової адміністрації досягти мирної угоди.

Як відомо, представники команди Трампа вилетіли в неділю в Саудівську Аравію на переговори з РФ.

Водночас агентство Reuters повідомило, що США запитали європейські столиці, що їм потрібно від Вашингтона для гарантій безпеки Україні.