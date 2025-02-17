Трамп заявил, что может разрешить Европе покупать американское оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что может дать разрешение европейским странам покупать американское оружие для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", слова главы Белого дома приводит Fox News.

Когда его спросили, позволит ли он Европе покупать произведенное в США оружие для Украины, Трамп ответил: "Да".

Это может позволить Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военные поставки на фоне попыток новой администрации достичь мирного соглашения.

Как известно, представители команды Трампа вылетели в воскресенье в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ.

В то же время агентство Reuters сообщило, что США спросили европейские столицы, что им нужно от Вашингтона для гарантий безопасности Украине.