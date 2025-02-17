У Нідерландах назвали "суворою реальністю" небажання США залучати Європу до переговорів про мир

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що той факт, що США не хочуть участі європейських країн в переговорах про потенційну мирну угоду в Україні – це "сувора реальність", яка свідчить, що в Європи немає військових важелів.

Заяву очільника оборонного відомства Нідерландів наводить NL Times, повідомляє "Європейська правда".

Брекельманс вказав, що це відбувається тому, що "європейські країни нині не можуть чітко сформулювати, що ми хочемо і можемо запропонувати на стіл переговорів".

"Це домашня робота для всіх європейських країн", – додав він.

У цьому контексті він зауважив прагматизм американської сторони і схильність нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом до укладання угод.

"Вони кажуть: якщо ми не знаємо, що Європа може запропонувати у військовому плані, то ви нам не потрібні за столом переговорів", – вважає міністр оборони.

Він також підтримав позицію генсека НАТО Марка Рютте, який закликав Європу забезпечити собі місце за столом переговорів.

Брекельманс наголосив, що Європа повинна "боротися за своє місце", а не "скаржитися", а також доводити Вашингтону, що вони можуть зробити вагомий військовий внесок.

Він також не став критикувати підхід адміністрації США щодо поступок Росії ще до початку переговорів, назвавши його відображенням поточного військового балансу.

"Путін зараз у сильнішій позиції, ніж Зеленський. Відкриті ставки необхідні", – резюмував Брекельманс.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції спецпосланець президента США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Водночас, за даними ЗМІ, США надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.

На цьому тлі європейські лідери зберуться в понеділок у Парижі на екстрений саміт щодо України.