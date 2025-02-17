В Нидерландах назвали "суровой реальностью" нежелание США привлекать Европу к переговорам о мире

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что тот факт, что США не хотят участия европейских стран от участия в переговорах о потенциальном мирном соглашении в Украине – это "суровая реальность", которая свидетельствует, что у Европы нет военных рычагов.

Заявление главы оборонного ведомства Нидерландов приводит NL Times, сообщает "Европейская правда".

Брекельманс указал, что это происходит потому, что "европейские страны сейчас не могут четко сформулировать, что мы хотим и можем предложить на стол переговоров".

"Это домашняя работа для всех европейских стран", – добавил он.

В этом контексте он отметил прагматизм американской стороны и склонность новой администрации во главе с Дональдом Трампом к заключению соглашений.

"Они говорят: если мы не знаем, что Европа может предложить в военном плане, то вы нам не нужны за столом переговоров", – считает министр обороны.

Он также поддержал позицию генсека НАТО Марка Рютте, который призвал Европу обеспечить себе место за столом переговоров.

Брекельманс подчеркнул, что Европа должна "бороться за свое место", а не "жаловаться", а также доказывать Вашингтону, что они могут сделать весомый военный вклад.

Он также не стал критиковать подход администрации США относительно уступок России еще до начала переговоров, назвав его отражением текущего военного баланса.

"Путин сейчас в более сильной позиции, чем Зеленский. Открытые ставки необходимы", – резюмировал Брекельманс.

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

В то же время, по данным СМИ, США направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы сделать в гарантии безопасности Украины.

На этом фоне европейские лидеры соберутся в понедельник в Париже на экстренный саммит по Украине.