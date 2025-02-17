У Молдові спростували слова Зеленського про війська РФ у Придністров'ї, а скільки їх – не знають

В уряді Молдови зазначили, що у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції президент України назвав неправильні цифри щодо кількості російських військових у Придністров’ї, але точна їх чисельність невідома і Кишиневу.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це агентству IPN повідомили у Бюро реінтеграції.

Головна консультантка аналітично-інформаційного відділу Бюро реінтеграції Маріана Сари зазначила, що Зеленський у своїй промові навів цифри з угоди, підписаної у 1998 році в Одесі, що стосувалася скорочення кількості російських військових у так званій зоні безпеки, а не актуальних даних про кількість російських військових у Придністров’ї.

Зеленський у своєму виступі згадав, що РФ під час повномасштабної війни вивела з Придністров’я частину контингенту, і якщо раніше там було 5500-6000 військових, тепер це 2500.

Представниця Бюро реінтеграції додала, що зараз в уряді Молдови не мають точних цифр щодо російського контингенту у Придністров’ї, але готують офіційний коментар з цього приводу.



Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що зараз склався такий міжнародний контекст, який може призвести до виведення російських військ з Придністров’я. На його думку, це питання може стати частиною переговорів щодо України.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я".