Контррозвідка Латвії: участь Білорусі у війні в Україні малоймовірна

Участь Білорусі в розв'язаній Росією війні в Україні в осяжному майбутньому є малоймовірною, оскільки це може істотно загрожувати внутрішньополітичній стабільності країни і становищу Александра Лукашенка.

Такого висновку дійшло латвійське Бюро із захисту Конституції, яке виконує функції контррозвідки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У своєму звіті про діяльність за минулий рік бюро дійшло висновку, що режим Лукашенка залишається стабільним. Це досягається здебільшого за рахунок репресій і обмеження свободи слова. Водночас залежність Білорусі від Росії зростає, як і вплив Росії на Білорусь.

Російські інтереси продовжують домінувати у зовнішній політиці країни. Мінськ продовжує шукати нових партнерів по співпраці та ринки збуту для білоруських товарів. Цілком імовірно, що багато що з інструментів російського впливу в Білорусі збережеться навіть після відходу Лукашенка і російського диктатора Владіміра Путіна.

Парламентські та президентські вибори 2024 і 2025 років показали, що режим, як і раніше, контролює ситуацію в Білорусі.

У 2024 році в Білорусі продовжували посилюватися репресії з боку органів безпеки щодо опозиційних діячів та їхніх родичів. Водночас опозиція минулого року продовжувала проявляти активність, але низький рівень інтересу до діяльності демократичних сил можна пояснити низкою причин. Наприклад, будь-яка участь у такій діяльності вважається особисто небезпечною і може призвести до кількох років позбавлення волі, йдеться в доповіді.

Минулого року Росія також докладала зусиль щодо тіснішої інтеграції Білорусі в систему єдиної держави.

За оцінкою контррозвідки, малоймовірно, що Білорусь у доступному для огляду майбутньому буде безпосередньо залучена до війни Росії проти України, оскільки це може істотно підірвати внутрішньополітичну стабільність країни і позиції Лукашенка, особливо з огляду на сильне суспільне неприйняття прямої участі білоруських військових у бойових діях.

Білоруська співпраця Лукашенка з Росією слугує гарантією президентських повноважень, що дає йому змогу утримувати владу і забезпечувати стабільність свого режиму. Однак білоруський лідер усвідомлює, що така підтримка ставить під загрозу його здатність і надалі керувати країною, тому Лукашенко дедалі більше занепокоєний необхідністю зменшити ізоляцію Білорусі від Заходу, щоб урівноважити російський вплив, ідеться в доповіді.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська стверджувала, що в Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України, тому цього не станеться.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.