Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи підсумки саміту європейських лідерів у Парижі, заявив, що це лише "прелюдія" до подій найближчих тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського прем’єра наводить RMF24.

Туск підкреслив, що всі учасники саміту мають схожу з Польщею думку щодо "ключових питань".

Однак він попередив, що це лише "прелюдія до того, що станеться найближчими тижнями і місяцями".

"Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав очільник польського уряду.

Туск сказав, що йому "було приємно чути", що в інтересах країн Європи терміново та інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників.

"Це стосується і можливих майбутніх переговорів про припинення війни", – додав він.

Туск підкреслив, що "у нас немає стовідсоткових гарантій або впевненості щодо того, як будуть проходити переговори і як закінчиться конфлікт в Україні".

"В одному є стовідсоткова впевненість – Європейський Союз і союзники, такі як Британія і Норвегія, зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо ми зможемо ефективно захищатися від загроз як Європа. На цей момент це не так", – резюмував він.

У Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Про підсумки зустрічі в Парижі Макрон поінформував президента України Володимира Зеленського.