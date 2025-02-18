Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя итоги саммита европейских лидеров в Париже, заявил, что это лишь "прелюдия" к событиям ближайших недель.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского премьера приводит RMF24.

Туск подчеркнул, что все его участники имеют схожее с Польшей мнение по "ключевым вопросам".

Однако он предупредил, что это лишь "прелюдия к тому, что произойдет в ближайшие недели и месяцы".

"Мы понимаем, что подобные встречи не заканчиваются принятием решений", – сказал главе польского правительства.

Туск сказал, что ему "было приятно слышать", что в интересах как стран Европы срочно и интенсивно работать над укреплением сотрудничества союзников.

"Это касается и возможных будущих переговоров о прекращении войны", – добавил он.

Туск подчеркнул, что "у нас нет 100-процентных гарантий или уверенности относительно того, как будут проходить переговоры и как закончится конфликт в Украине".

"В одном есть 100-процентная уверенность – Европейский Союз и союзники, такие как Британия и Норвегия, смогут эффективно стабилизировать ситуацию и поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, если мы сможем эффективно защищаться от угроз как Европа. На данный момент это не так", – резюмировал он.

В Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Об итогах встречи в Париже Макрон проинформировал президента Украины Владимира Зеленского.