Спецпредставник Трампа у питаннях України прибув до Києва

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ.

Про це повідомляє Суспільне, пише "Європейська правда".

На вокзалі спецпредставника США зустріла посол Вашингтона в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи свій візит до Києва, Келлог сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – сказав він.

Келлог заявив, що вірить – "війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом".

"Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося", – зазначив він.

Варто зазначити, що візит Келлога відбувається на тлі переговорів російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, на які не було запрошено Україну.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ці переговори, які "стали сюрпризом" для України, призвели до того, що президент Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії.

Трамп прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії. Він сказав, що російсько-українську війну "можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".