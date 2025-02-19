Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины прибыл в Киев

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в среду, 19 февраля, приехал в Киев.

Об этом сообщает Суспільне, пишет "Европейская правда".

На вокзале спецпредставителя США встретила посол Вашингтона в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя свой визит в Киев, Келлог сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал он.

Келлог заявил, что верит – "война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом".

"Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", – отметил он.

Стоит отметить, что визит Келлога проходит на фоне переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, на которые не была приглашена Украина.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Эти переговоры, которые "стали сюрпризом" для Украины, привели к тому, что президент Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию.

Трамп прокомментировал тот факт, что Украины не было на переговорах между американской и российской делегациями, проходивших в Саудовской Аравии. Он сказал, что российско-украинскую войну "можно было разрешить очень легко", и "даже посредственный переговорщик мог это решить".