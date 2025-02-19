Бербок на тлі розмов між РФ і США закликала Європу зберігати "холодну голову"

Після переговорів між представниками США та російськими посланцями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає зберігати "холодну голову".

Про це йдеться у її заяві, розміщеній на сайті МЗС Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Бербок наголосила, що фальшивий мир, який лише дасть Росії перепочинок для нових військових кампаній, не допоможе нікому: ні Україні, ні Європі, ні США.

"Ми не повинні дозволити збити себе з пантелику нещодавніми дискусіями і повинні продовжувати зберігати "холодну голову" – також з огляду на різноманітність голосів, які доносяться до нас через Атлантику.

Тривалого миру в Європі можна досягти лише разом з Європою. З іншого боку, применшення ролі Європи лише грає на руку російському порядку денному", – заявила міністерка.

На її думку, той факт, що американці йдуть назустріч Росії, щоб відновити дієздатність свого посольства в Москві, все ще може бути корисним для майбутніх переговорів.

"Водночас ми всіма силами працюємо над подальшим зміцненням України. Тому що вона може вести переговори на шляху до свого миру – і, зрештою, миру в Європі – лише з позиції сили", – наголосила Бербок.

Вона згадала про те, що наразі ЄС формує новий великий пакет допомоги на мільярди євро для артилерії, протиповітряної оборони та безпілотників.

"Ми, як ЄС, не можемо стояти на місці. Нам також доведеться збільшити нашу допомогу Україні на двосторонньому рівні і визначити для цього бюджетний курс – хочемо ми цього чи ні", – заявила Бербок.

"Ніхто, крім Путіна, не починав і не хотів цієї війни в серці Європи. Але ніхто в Європі не повинен допустити жодних сумнівів у тому, що ми не робимо все можливе для миру і безпеки в Європі та для майбутнього наших дітей", – підкреслила вона.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.