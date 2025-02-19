Бербок на фоне разговоров между РФ и США призвала Европу сохранять "холодную голову"

После переговоров между представителями США и российскими посланниками министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает сохранять "холодную голову".

Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте МИД Германии, сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что фальшивый мир, который только даст России передышку для новых военных кампаний, не поможет никому: ни Украине, ни Европе, ни США.

"Мы не должны позволить сбить себя с толку недавними дискуссиями и должны продолжать сохранять "холодную голову" – также учитывая разнообразие голосов, которые доносятся до нас через Атлантику.

Длительного мира в Европе можно достичь только вместе с Европой. С другой стороны, преуменьшение роли Европы только играет на руку российской повестке дня", – заявила министр.

По ее мнению, тот факт, что американцы идут навстречу России, чтобы восстановить дееспособность своего посольства в Москве, все еще может быть полезным для будущих переговоров.

"В то же время мы всеми силами работаем над дальнейшим укреплением Украины. Потому что она может вести переговоры на пути к своему миру – и, наконец, миру в Европе – только с позиции силы", – подчеркнула Бербок.

Она упомянула о том, что сейчас ЕС формирует новый большой пакет помощи на миллиарды евро для артиллерии, противовоздушной обороны и беспилотников.

"Мы, как ЕС, не можем стоять на месте. Нам также придется увеличить нашу помощь Украине на двустороннем уровне и определить для этого бюджетный курс – хотим мы этого или нет", – заявила Бербок.

"Никто, кроме Путина, не начинал и не хотел этой войны в сердце Европы. Но никто в Европе не должен допустить никаких сомнений в том, что мы не делаем все возможное для мира и безопасности в Европе и для будущего наших детей", – подчеркнула она.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.