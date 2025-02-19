В уряді повідомили про терміни проведення саміту Україна-ЄС та Ради асоціації

25-й саміт Україна-ЄС відбудеться у червні, а засідання Ради асоціації Україна-ЄС – у квітні.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну щодо плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік, передає "Європейська правда".

Зокрема, як планують в уряді, саміт Україна-ЄС має відбутися у червні і від нього очікують визначення подальших кроків щодо поглиблення інтеграційних процесів між Україною і Євросоюзом.

Десяте засідання Ради асоціації Україна-ЄС має пройти дещо раніше, у квітні.

Від нього очікують визначення подальших кроків щодо поглиблення інтеграційних процесів між Україною і ЄС, підтвердження пріоритетів порядку денного, визначення подальших кроків з реалізації зазначених пріоритетів.

Окрім того, уряд планує у червні проведення Міжурядової конференції між Україною і ЄС щодо переговорів про вступ до Євросоюзу. За результатами конференції очікують на відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Раніше у ЄС заявляли, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів до кінця року.

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