В правительстве сообщили о сроках проведения саммита Украина-ЕС и Совета ассоциации

25-й саммит Украина-ЕС состоится в июне, а заседание Совета ассоциации Украина-ЕС – в апреле.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина относительно плана приоритетных действий правительства на 2025 год, передает "Европейская правда".

В частности, как планируют в правительстве, саммит Украина-ЕС должен состояться в июне и от него ожидают определения дальнейших шагов по углублению интеграционных процессов между Украиной и Евросоюзом.

Десятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно пройти несколько раньше, в апреле.

От него ожидают определения дальнейших шагов по углублению интеграционных процессов Украина-ЕС, подтверждения приоритетов повестки дня, определения дальнейших шагов по реализации указанных приоритетов.

Кроме того, правительство планирует в июне проведение Межправительственной конференции между Украиной и ЕС по переговорам о вступлении в Евросоюз. По результатам конференции ожидается открытие первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Ранее в ЕС заявляли, что Украина способна открыть все кластеры переговоров до конца года.

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