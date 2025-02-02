Ексдепутат парламенту Британії приєднався до Сил оборони України

Колишній член парламенту Британії від Консервативної партії, який втратив своє місце на загальних виборах минулого року, приєднався до Інтернаціонального легіону, щоб допомогти в боротьбі України проти Росії.

Про це, він розповів в інтерв'ю The Independent, повідомляє "Європейська правда".

Джек Лопресті, колишній заступник голови Консервативної партії, раніше був членом парламенту від округу Філтон і Бредлі Сток у Глостерширі, але зараз перебуває в Києві, використовуючи свої навички у війні, що триває.

Як член парламенту Лопресті вже відвідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги для підтримки зусиль, спрямованих на перемогу над Росією. Він також служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала.

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Після втрати свого місця в парламенті в липні Лопресті відвідав Україну, щоб допомогти благодійній організації в листопаді.

Однак колишній член парламенту розповів The Independent, що його наміром від самого початку було приєднатися до Інтернаціонального легіону.

"Я подав заявку на вступ до легіону в листопаді, і знадобився деякий час, щоб знайти найкращий підрозділ для використання мого досвіду і навичок", – сказав він.

55-річний чоловік не служить у передовому піхотному підрозділі, а виконує допоміжну роботу. Його військові обов'язки включають зовнішні відносини і дипломатію, закупівлю зброї, а також роботу з ветеранами та іншими благодійними організаціями, що діють в Україні.

"Я базуюся в Києві, але постійно подорожую Україною", – сказав він, додавши, що минулого тижня відвідав Харків і Полтаву.

"Вони борються не лише за свою свободу і право на існування як незалежна і суверенна нація, вони також борються за всіх нас, в Європі і решті вільного світу. Якщо Путін переможе в Україні, ми всі знаємо, що він не зупиниться на досягнутому. Диктаторів треба перемагати, інакше вони ніколи не зупиняться", – заявив він.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення голова юридичної комісії Сейму Латвії, представник Нової консервативної партії Юріс Юрашс вирушив добровольцем захищати Україну.

У серпні минулого року Росія оголосила його в розшук.