Президент Латвії про відправку військ в Україну: потрібно виконати дві умови

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед тим, як ухвалити рішення про можливу відправку військ в Україну, необхідно виконати дві умови.

Заяву латвійського президента наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про позицію Латвії в цьому питанні, Рінкевичс сказав, що "зараз ми готові обговорювати будь-яку пропозицію, але з умовами, перш ніж ухвалювати рішення".

Насамперед, за його словами, має бути зрозуміло, як буде зміцнено безпеку і обороноздатність Латвії в разі відправки військ в Україну.

Друге важливе питання – якими будуть умови розміщення військ в Україні, додав президент Латвії.

"Якщо не буде гарантій за статтею 5 (НАТО) або чогось еквівалентного, це поставить наших солдатів під загрозу – якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, а ми не отримаємо достатньої підтримки – це дискусійні питання", – сказав Рінкевичс.

Водночас він визнав, що у нього "таке відчуття, що ми зараз перебуваємо в якійсь теоретичній ситуації".

"Якщо ми взагалі вийдемо на дискусію про те, що мир укладено і це (введення військ. – Ред.) є частиною мирної угоди або угоди про припинення вогню, тоді ці питання будуть актуальні… Ці дві умови, про які я говорив, є необхідними для того, щоб це питання взагалі було вирішене", – зазначив Рінкевичс.

Якщо буде укладено мирну угоду або угоду про припинення вогню, яка передбачає залучення міжнародних сил, рішення про участь латвійської сторони в місії буде прийматися Радою національної безпеки і Кабінетом міністрів, а остаточне слово в рішенні про відправку контингенту буде за Сеймом, резюмував він.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.

Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.