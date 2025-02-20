Президент Латвии об отправке войск в Украину: нужно выполнить два условия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед тем как принять решение о возможной отправке войск в Украину, необходимо выполнить два условия.

Заявление латвийского президента приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о позиции Латвии в этом вопросе, Ринкевичс сказал, что "сейчас мы готовы обсуждать любое предложение, но с условиями, прежде чем принимать решение".

Прежде всего, по его словам, должно быть понятно, как будет укреплена безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки войск в Украину.

Второй важный вопрос – какими будут условия размещения войск в Украине, добавил президент Латвии.

"Если не будет гарантий по статье 5 (НАТО) или чего-то эквивалентного, это поставит наших солдат под угрозу – если кто-то нападет на украинских солдат, мы должны будем прийти им на помощь, а мы не получим достаточной поддержки – это дискуссионные вопросы", – сказал Ринкевичс.

В то же время он признал, что у него "такое ощущение, что мы сейчас находимся в какой-то теоретической ситуации".

"Если мы вообще выйдем на дискуссию о том, что мир заключен и это (ввод войск. – Ред.) является частью мирного соглашения или соглашения о прекращении огня, тогда эти вопросы будут актуальны... Эти два условия, о которых я говорил, являются необходимыми для того, чтобы этот вопрос вообще был решен", – отметил Ринкевичс.

Если будет заключено мирное соглашение или соглашение о прекращении огня, которое предусматривает привлечение международных сил, решение об участии латвийской стороны в миссии будет приниматься Советом национальной безопасности и Кабинетом министров, а окончательное слово в решении об отправке контингента будет за Сеймом, резюмировал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.