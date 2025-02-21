Глава МЗС Литви розкритикував позицію Угорщини щодо блокування продовження санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що аргументація Угорщини щодо блокування продовження санкцій ЄС проти російських посадовців є "смішною".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Глава МЗС Литви висловив сподівання, що Угорщина змінить свою позицію.

"Ми продовжуємо бачити, як одна держава зволікає і перешкоджає спільним рішенням щодо санкцій або підтримки України. Я сподіваюся, що Угорщина зніме свої обмеження, і ми зможемо надати Україні 6,6 мільярдів євро військової допомоги", – заявив Будріс.

"Це безперервний процес, і ці аргументи є смішними", – додав він.

У четвер міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Головний дипломат Угорщини закликав ЄС дочекатися результатів переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні.

Чинний пакет санкцій закінчується в середині березня, якщо всі країни-члени ЄС одноголосно не схвалять його продовження.

Сійярто, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що на Будапешт чиниться величезний тиск з боку Брюсселя, щоб він схвалив продовження санкцій достроково.

У січні Будапешт до останньої хвилини відмовлявся продовжувати економічні санкції проти Росії через суперечку з Києвом щодо поставок газу.