Глава МИД Литвы раскритиковал позицию Венгрии по блокированию продления санкций

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что аргументация Венгрии по блокированию продления санкций ЕС против российских чиновников является "смешной".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Глава МИД Литвы выразил надежду, что Венгрия изменит свою позицию.

"Мы продолжаем видеть, как одно государство медлит и препятствует совместным решениям по санкциям или поддержке Украины. Я надеюсь, что Венгрия снимет свои ограничения, и мы сможем предоставить Украине 6,6 миллиардов евро военной помощи", – заявил Будрис.

"Это непрерывный процесс, и эти аргументы являются смешными", – добавил он.

В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Главный дипломат Венгрии призвал ЕС дождаться результатов переговоров между США и Россией по прекращению войны в Украине.

Действующий пакет санкций заканчивается в середине марта, если все страны-члены ЕС единогласно не одобрят его продление.

Сийярто, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что на Будапешт оказывается огромное давление со стороны Брюсселя, чтобы он одобрил продление санкций досрочно.

В январе Будапешт до последней минуты отказывался продлевать экономические санкции против России из-за спора с Киевом по поставкам газа.