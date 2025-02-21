Среди европейских лидеров украинцы лучше всего относятся к Макрону, Дуде и фон дер Ляйен

Среди европейских лидеров украинцы наиболее положительно относятся к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Польши Анджею Дуде и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, сообщает "Европейская правда".

Президента Франции Эмманюэля Макрона положительно оценивают 77% опрошенных, президента Польши Анджея Дуду – 72% и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – 67%.

Более половины опрошенных положительно относятся к канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Турции Эрдогану (по 57%), премьер-министру Великобритании Киру Стармеру (56%).

К большинству этих лидеров наблюдается улучшение отношения по сравнению с прошлогодними показателями. Для Макрона и Стармера это самые высокие показатели положительного отношения за все время замеров.

Хуже всего украинцы относятся к премьеру Венгрии Виктору Орбану (11% положительных оценок), самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко (8%) и хозяину Кремля Владимиру Путину (1%).

Опрос проводился 20-21 февраля, были опрошены 1200 респондентов.

Как сообщалось, почти вдвое больше американцев считают своего президента Дональда Трампа "диктатором " по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским.