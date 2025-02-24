Сийярто: сделаем все, чтобы Брюссель не смог заблокировать мирное соглашение между США и Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто повторил свои намерения блокировать продление санкций ЕС против РФ и выделение помощи Украине и подчеркнул, что будет пытаться помешать Брюсселю заблокировать "мирное соглашение между РФ и США".

Об этом он написал в своем Facebook утром 24 февраля, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

Сийярто отметил, что, по его мнению, сейчас появился шанс на мир, а позиция Венгрии все время заключалась в том, что только соглашение между США и Россией может положить конец войне.

Он выразил удовлетворение тем, что начались американо-российские переговоры о мире и урегулировании американо-российских отношений.

"В наших фундаментальных интересах – чтобы эти переговоры были успешными. Именно поэтому мы обеспокоены сговором провоенных европейских либералов, которые пытаются заблокировать это соглашение", – отметил он.

"Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы Брюссель и провоенные европейцы не смогли заблокировать мирное соглашение между США и Россией", – подчеркнул Сийярто.

Он пообещал противостоять давлению в Брюсселе, которого он ожидает на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Три года мы сопротивлялись давлению, три года мы отказывались от того, чтобы нас толкали в их военную политику, теперь мы это выдержим!" – пообещал он.

"Мы не согласимся спешить с расширением режима санкций для физических лиц, мы не согласимся платить десятки миллиардов евро за поставки оружия, и когда речь идет о гарантиях безопасности, мы не будем ставить вопрос о том, какие гарантии безопасности нужны Украине, а какие гарантии безопасности нужны нам, венграм", – заявил Сийярто.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС анонсировала возможное утверждение 16-го пакета санкций против России, и новую инициативу по военной помощи Украине.

Она также сообщила, что 25 февраля совершит визит в США, где обсудит с госсекретарем США Марко Рубио, в частности, роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.