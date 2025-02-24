Британія вдарила по Росії найбільшим пакетом санкцій

У понеділок, 24 лютого, Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву, яку опублікували на сайті британського уряду.

Як зазначається, ці заходи будуть спрямовані проти коштів, які йдуть у військову скарбничку очільника Кремля Владіміра Путіна, а також проти російської військової машини, структур у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона покладається.

Під британські санкції потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, в тому числі мікропроцесорів, що використовуються в системах озброєння.

Зазначається, що вони базуються в низці третіх країн, включно із країнами Центральної Азії, Туреччиною, Таїландом, Індією та Китаєм, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.

Зокрема санкції запровадили проти міністра оборони Північної Кореї Но Кван Чхоля та інших північнокорейських генералів та високопосадовців, які причетні до розгортання понад 11 тисяч військовослужбовців КНДР в Росії.

Британія також наклала санкції на 13 російських цілей, включно із ТОВ "Грант-Трейд", його власника Марата Мустафаєва та його сестру Динару Мустафаєву, які використовували компанію для постачання передових європейських технологій в Росію для підтримки її незаконної війни.

Вперше Британія націлилася на іноземні фінансові установи, які підтримують російську військову машину, зокрема туди ввійшов киргизький ВАТ "Керемет Банк", що базується в Киргизстані, підриваючи використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її воєнних зусиль.

Нові санкції посилять тиск на енергетичні доходи Путіна, зокрема під санкції потрапили ще 40 суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту. Таким чином, загальна кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, досягла 133 – найвищого показника серед усіх країн Європи.

Окрім цього, Британія вдарила санкціями по 14 "нових клептократах", деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них – Роман Троценко, один з найбагатших людей Росії зі статками у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що цей пакет, найбільший за три роки, підкреслює відданість Великої Британії Україні.

"Кожна зруйнована лінія військового постачання, кожен заблокований рубль, кожен викритий пособник путінської агресії – це крок до справедливого і тривалого миру, а також до безпеки і процвітання у Великій Британії, що є частиною Плану змін цього уряду", – наголосив він.

У день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення на територію України ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

Зокрема, Рада ЄС Рада погодила пакет з 83 найменувань, що складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.