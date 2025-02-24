Британия ударила по России самым большим пакетом санкций

В понедельник, 24 февраля, Великобритания ввела самый большой пакет санкций против России за время ее полномасштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление, которое опубликовали на сайте британского правительства.

Как отмечается, эти меры будут направлены против средств, которые идут в военную копилку главы Кремля Владимира Путина, а также против российской военной машины, структур в третьих странах, которые ее поддерживают, и хрупких сетей снабжения, на которые она полагается.

Под британские санкции попали производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, в том числе микропроцессоров, используемых в системах вооружения.

Отмечается, что они базируются в ряде третьих стран, включая страны Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

В частности, санкции ввели против министра обороны Северной Кореи Но Кван Чхоля и других северокорейских генералов и чиновников, которые причастны к развертыванию более 11 тысяч военнослужащих КНДР в России.

Великобритания также наложила санкции на 13 российских целей, включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для поставки передовых европейских технологий в Россию для поддержки ее незаконной войны.

Впервые Британия нацелилась на иностранные финансовые учреждения, которые поддерживают российскую военную машину, в частности туда вошел киргизский ОАО "Керемет Банк", который базируется в Кыргызстане, подрывая использование Россией международной финансовой системы для поддержки ее военных усилий.

Новые санкции усилят давление на энергетические доходы Путина, в частности под санкции попали еще 40 судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть. Таким образом, общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции Великобритании, достигло 133 – самого высокого показателя среди всех стран Европы.

Кроме этого, Британия ударила санкциями по 14 "новым клептократам", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Среди них – Роман Троценко, один из самых богатых людей России с состоянием в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что этот пакет, крупнейший за три года, подчеркивает преданность Великобритании Украине.

"Каждая разрушенная линия военных поставок, каждый заблокированный рубль, каждый разоблаченный пособник путинской агрессии – это шаг к справедливому и прочному миру, а также к безопасности и процветанию в Великобритании, что является частью Плана изменений этого правительства", – подчеркнул он.

Длительного мира можно достичь только силой. Именно поэтому мы сосредоточены на том, чтобы поставить Украину на как можно более сильную позицию.

В день третьей годовщины полномасштабного российского вторжения на территорию Украины ЕС принял 16-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

В частности, Совет ЕС Совет согласовал пакет из 83 наименований, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.