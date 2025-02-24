Борис Джонсон считает, что "соглашение о минералах" будет выгодно Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что соглашение с США об украинских полезных ископаемых в долгосрочной перспективе будет выгодно Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Джонсон заявил во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Джонсон рассказал, что видел это соглашение и анализировал его.

"Да, это соглашение – это вымогательство. Но вспомните наш ленд-лиз. Нас просто обобрали, забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь", – сказал экс-премьер.

Однако, по его мнению, это соглашение гарантирует сохранение свободной Украины.

"Если не будет свободной Украины, то ничего в этот фонд не будет поступать", – уверен Джонсон.

Он сказал, что понимает опасения Украины по поводу последствий этого соглашения, но он убежден, что его нужно подписать.

"Ведь там есть и хорошие вещи, например, о долгосрочном партнерстве с Соединенными Штатами. Вы же хотите такого партнерства именно с Соединенными Штатами, а не с путинской Россией?" – убеждает Джонсон.

Он сказал, что ему не нравится стиль переговоров президента США Дональда Трампа.

"Но из этого может появиться большая польза. В конце концов, чем больше вы ужасаетесь, тем больше радуется Путин", – резюмировал он.

Напомним, в понедельник вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что в соглашение об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.