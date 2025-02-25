Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну

У зв'язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів, зокрема, по об'єктах, розташованих на заході України, Польща підняла в повітря свої військові літаки.

Про це повідомило у вівторок вранці Оперативне командування збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".

"Увага, у зв'язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція військової авіації в польському повітряному просторі" – повідомило командування.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активізувало всі наявні в його розпорядженні сили і засоби, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності" – йдеться у повідомленні.

У комюніке підкреслюється, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими районами.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної обстановки, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування" – зазначається у повідомленні.

Вранці 25 лютого по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, у квітні 2023 року неподалік Бидгоща – міста на півночі Польщі далеко від східних кордонів – випадково знайшли уламки ракети. Припускають, що ракета Х-55 залетіла на територію країни під час однієї з повітряних атак РФ по українських містах у грудні 2022 року.

Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня 2024 року Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом" – ймовірно БПЛА, збивати його не стали. Уламки цього об’єкта так і не виявили. Спікер Сейму висловив припущення, що на радарах відобразилась "погодна аномалія".