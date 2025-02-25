Польша подняла авиацию из-за российской атаки на Украину

В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары, в частности, по объектам, расположенным на западе Украины, Польша подняла в воздух свои военные самолеты.

Об этом сообщило во вторник утром Оперативное командование вооруженных сил Польши, передает "Европейская правда".

"Внимание, в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция военной авиации в польском воздушном пространстве", – сообщило командование.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных сил Польши активизировало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", – говорится в сообщении.

В коммюнике подчеркивается, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими районами.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей обстановки, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – отмечается в сообщении.

Утром 25 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Напомним, в апреле 2023 года неподалеку Быдгоща – города на севере Польши далеко от восточных границ – случайно нашли обломки ракеты. Предполагают, что ракета Х-55 залетела на территорию страны во время одной из воздушных атак РФ по украинским городам в декабре 2022 года.

После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа 2024 года Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом" – вероятно БПЛА, сбивать его не стали. Обломки этого объекта так и не обнаружили. Спикер Сейма высказал предположение, что на радарах отобразилась "погодная аномалия".