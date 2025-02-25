Україні та Європі слід готуватися до війни з РФ без підтримки США – Ландсбергіс

Ексглава литовського Міністерства закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європі варто готуватися до боротьби із Росією без американської підтримки.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Ландсбергіс вважає, що Європі наразі слід готуватися до боротьби із Росією за умов, коли США більше орієнтуються на РФ.

На його думку, це не означає, що Європа програла.

"Я вважаю, що слово "програли" означає щось остаточне, а цього зараз немає. Ви ж знаєте, що наступного тижня ми можемо побачити у твіттері президента (США) щось таке, що принципово суперечитиме його нинішнім заявам. Це цілком можливо", – сказав він.

Колишній очільник литовського зовнішньополітичного відомства вважає, що політика Трампа не має чітких цілей.

"Найбільша проблема з Трампом полягає в тому, що Путін вже спіймав його і загнав у пастку. Трамп опинився в пастці через своє прагнення досягнути швидкої мирної угоди. На що Путін відповів: я можу зробити так, щоб ти отримав швидку угоду, якщо решта не має значення", – зазначив Ландсбергіс.

Відтак, на його думку, "решта не має значення" означає, що решту отримує очільник Кремля.

Зазначимо, Трамп заявив, що обговорює з Росією "великі угоди з економічного розвитку" на додачу до переговорів про "завершення війни" в Україні.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

А спецпосланець Трампа Стів Віткофф недавно заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

Детальніше читайте в інтерв’ю "ЄвроПравди": "Не підписуйте жодних угод, навіть під шантажем Трампа. Будуть важкі часи". Інтерв’ю Ландсбергіса.