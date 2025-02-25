Экс-глава литовского Министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европе стоит готовиться к борьбе с Россией без американской поддержки.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ландсбергис считает, что Европе сейчас следует готовиться к борьбе с Россией в условиях, когда США больше ориентируются на РФ.

По его мнению, это не означает, что Европа проиграла.

"Я считаю, что слово "проиграли" означает что-то окончательное, а этого сейчас нет. Вы же знаете, что на следующей неделе мы можем увидеть в твиттере президента США что-то такое, что принципиально будет противоречить его нынешним заявлениям. Это вполне возможно", – сказал он.

Бывший глава литовского внешнеполитического ведомства считает, что политика Трампа не имеет четких целей.

"Самая большая проблема с Трампом заключается в том, что Путин уже поймал его и загнал в ловушку. Трамп оказался в ловушке из-за своего стремления достичь быстрого мирного соглашения. На что Путин ответил: я могу сделать так, чтобы ты получил быстрое соглашение, если остальное не имеет значения", – отметил Ландсбергис.

Поэтому, по его мнению, "остальное не имеет значения" означает, что остальное получает глава Кремля.

Отметим, Трамп заявил, что обсуждает с Россией "крупные сделки по экономическому развитию" в дополнение к переговорам о "завершении войны" в Украине.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Подробнее читайте в интервью "ЕвроПравды": "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса.