Прем'єр-міністр Дональд Туск потрапив у нещасний випадок на гірськолижному схилі, але запевнив, що попри це не піде на лікарняний.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Туск опублікував у соціальних мережах відео, на якому у нього милиці та бандаж на нозі. Він підкреслив, що не збирається брати лікарняний, попри нещасний випадок.

Польський прем'єр розповів, що "це мали бути вихідні мрії", які він планував пів року.

"Два дні з онуками на лижах, я збирався навчити їх кататися", – поділився він.

A miało być tak pięknie... pic.twitter.com/tS6Wyclmx4 – Donald Tusk (@donaldtusk) February 25, 2025

За його словами, онуки хотіли, щоб він показав їм, як кататися на лижах.

"Що ж, я показав їм", – додав він, вказуючи на свої милиці і бандаж на ногу.

Прем'єр-міністр додав, що "ще кілька днів це обладнання буде супроводжувати його на роботі". Він підкреслив, що "не піде на лікарняний, хоча дехто, напевно, хотів би цього", і його графік "залишається незмінним".

"Але у мене є одна порада: будьте обережні на схилах, я знаю, що сезон ще триває. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї необережності. Не обов'язково прислухатися до всіх порад прем'єр-міністра, але цю візьміть до серця", – порадив Туск.

Наприкінці вересня латвійський президент Едгарс Рінкевичс поділився в соцмережах фотографією із загіпсованою правою рукою. Він зазнав травми під час того, як їздив на велосипеді на ділянці Олайне-Дальбе-Олайне.