Премьер-министр Дональд Туск попал в несчастный случай на горнолыжном склоне, но заверил, что несмотря на это не уйдет на больничный.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Туск опубликовал в социальных сетях видео, на котором у него костыли и бандаж на ноге. Он подчеркнул, что не собирается брать больничный, несмотря на несчастный случай.

Польский премьер рассказал, что "это должны были быть выходные мечты", которые он планировал полгода.

"Два дня с внуками на лыжах, я собирался научить их кататься", – поделился он.

A miało być tak pięknie... pic.twitter.com/tS6Wyclmx4 – Donald Tusk (@donaldtusk) February 25, 2025

По его словам, внуки хотели, чтобы он показал им, как кататься на лыжах.

"Что ж, я показал им", – добавил он, указывая на свои костыли и бандаж на ногу.

Премьер-министр добавил, что "еще несколько дней это оборудование будет сопровождать его на работе". Он подчеркнул, что "не уйдет на больничный, хотя некоторые, наверное, хотели бы этого", и его график "остается неизменным".

"Но у меня есть один совет: будьте осторожны на склонах, я знаю, что сезон еще продолжается. Разогревайтесь, проверяйте лыжи – мои не выехали, и это результат моей неосторожности. Не обязательно прислушиваться ко всем советам премьер-министра, но этот примите к сердцу", – посоветовал Туск.

В конце сентября латвийский президент Эдгарс Ринкевичс поделился в соцсетях фотографией с загипсованной правой рукой. Он получил травму во время того, как ездил на велосипеде на участке Олайне-Дальбе-Олайне.