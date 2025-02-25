Джерела ЗМІ: угоду про надра між Україною і США можуть підписати 28 лютого

Україна цього тижня може схвалити угоду про використання корисних копалин зі США на рівні уряду та розраховує на її підписання найближчим часом.

Про це повідомили джерела Bloomberg та AFP, пише "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, Кабінет міністрів України рекомендуватиме підписати угоду про надра зі США в середу, 26 лютого.

Тим часом співрозмовник AFP стверджує, що угода може бути підписана до кінця тижня.

"Зараз урядовці працюють над деталями. Наразі ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона в п'ятницю (28 лютого. – Ред.) для підписання угоди", – сказало джерело.

Раніше у вівторок стало відомо, що Україна та США остаточно погодили умови угоди про надра. Українська сторона стверджує, що з неї прибрали найбільш невигідні положення.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що може в найближчі тижні зустрітись із Володимиром Зеленським для підписання угоди.

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