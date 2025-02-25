ЗМІ: Україна та США погодили умови угоди про надра

Україна та Сполучені Штати узгодили умови майбутньої угоди про видобуток корисних копалин, яка, на думку Києва, прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США у сфері безпеки.

Про це йдеться в публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела FT в Україні стверджують, що домовилися про "набагато вигідніші умови" в межах угоди про надра, і вважають угоду способом розширити відносини зі США.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, з якою ознайомилася FT, передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% надходжень від "майбутньої монетизації" мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, а також пов'язану з ними логістику.

від "майбутньої монетизації" мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, а також пов'язану з ними логістику. У сферу дії угоди не включені корисні копалини, доходи з яких уже наповнюють українську державну скарбницю – тобто вона не поширюватиметься на поточну діяльність "Нафтогазу" та "Укрнафти", пояснюється в публікації.

З погодженого проєкту угоди прибрали положення про створення "фонду відбудови" вартістю до 500 мільярдів доларів, куди Україна мала б перераховувати 50% доходів від видобутку мінеральних ресурсів і в якому США мають "100-відсоткову фінансову участь".

вартістю до 500 мільярдів доларів, куди Україна мала б перераховувати 50% доходів від видобутку мінеральних ресурсів і в якому США мають "100-відсоткову фінансову участь". Водночас в угоді немає жодної згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на згоду на угоду. Вона також не уточнює такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови угод про "спільне володіння".

Українські урядовці сказали FT, що угода є рамковою, а до створення фонду жодні доходи не перейдуть до інших рук, що дає Києву час для врегулювання будь-яких потенційних розбіжностей. Серед таких невирішених питань – узгодження юрисдикції угоди та її ратифікація в парламенті України, ідеться в публікації.

За словами джерел Financial Times, угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ України. Вони висловили сподівання, що Володимир Зеленський найближчими тижнями відвідає Білий дім для церемонії підписання угоди з Дональдом Трампом.

У понеділок віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".