Фон дер Ляєн 2 березня їде в Лондон на саміт Стармера щодо України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю. 2 березня, відвідає Лондон для участі у неформальній зустрічі, яку скликає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер щодо України та безпеки в Європі.

Про це на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, передає кореспондент "Європейської правди".

Саміт у Лондоні 2 березня, у якому візьме участь фон дер Ляєн, скликає британський прем’єр Стармер, щоб обговорити питання, які стосуються України та безпеки на Європейському континенті.

"У неділю, після повернення з візиту до Індії, президентка фон дер Ляєн прибуде до Лондона, де візьме участь у неформальній зустрічі, присвяченій Україні та безпеці в Європі, яку організовує прем'єр-міністр Кір Стармер", – повідомила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також заявив про участь у саміті у Великій Британії – відразу після його візиту у США.

Раніше прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про найбільше збільшення видатків на оборонні потреби з часів холодної війни і плани вийти на 2,5% ВВП до 2027 року.