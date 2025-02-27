Фон дер Ляйен 2 марта едет в Лондон на саммит Стармера по Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье. 2 марта, посетит Лондон для участия в неформальной встрече, которую созывает премьер-министр Великобритании Кир Стармер по Украине и безопасности в Европе.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".

Саммит в Лондоне 2 марта, в котором примет участие фон дер Ляйен, созывает британский премьер Стармер, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Украины и безопасности на Европейском континенте.

"В воскресенье, после возвращения из визита в Индию, президент фон дер Ляйен прибудет в Лондон, где примет участие в неформальной встрече, посвященной Украине и безопасности в Европе, которую организует премьер-министр Кир Стармер", – сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также заявил об участии в саммите в Великобритании – сразу после его визита в США.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о самом большом увеличении расходов на оборонные нужды со времен холодной войны и планах выйти на 2,5% ВВП к 2027 году.