Зеленський візьме участь у саміті щодо європейської безпеки в Британії

Президент Володимир Зеленський заявив про участь у саміті у Великій Британії найближчими днями за участю інших європейських лідерів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в середу, 26 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів про плани відвідати Велику Британію в контексті обговорення гарантій безпеки для України із європейськими лідерами.

"Після Сполучених Штатів – якщо я поїду, подивимось – я планую (візит. – Ред.) в Лондон і одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємось, у (британського прем'єра) Кіра Стармера", – додав він.

Глава держави не уточнив, яку саме зустріч має на увазі, але 2 березня Британія прийме зустріч європейських лідерів, присвячену питанням безпеки та оборони.

Візит Зеленського до США може відбутись у пʼятницю, 28 лютого, але наразі остаточна дата не погоджена.

Президент планував приїхати у Вашингтон, аби обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.