У США суддя заблокував план адміністрації Трампа щодо масового звільнення держслужбовців

Федеральний суддя з Каліфонії поставив на паузу план адміністрації Дональда Трампа звільнити тисячі нещодавно найнятих федеральних держслужбовців.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На засіданні 27 лютого окружний суддя Вільям Альсуп ухвалив рішення про те, що Офіс з управління персоналом не має повноважень для розпорядження про масові звільнення у федеральних агентствах, та розкритикував Офіс за тиск на згадані агентства щодо звільнення працівників, найнятих менш як рік тому.

Масові звільнення є складовою ширших зусиль Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, якого він залучив до нагляду за Департаментом урядової ефективності (DOGE), щодо скорочення кількості держслужбовців.

Рішення судді наказує Офісу з управління персоналом скасувати розпорядження до агентств, де їм наказали визначити перелік працівників, що не є "критичними" та працюють віднедавна, і скоротити їх. У Трампа, втім, наполягають, що просили лише про "аналіз штату працівників", але не вимагали звільнень.

Водночас суддя зазначив, що не може напряму заборонити тим чи іншим відомствам, наприклад Пентагону, рішення про звільнення.

За даними ЗМІ, сенатори-республіканці у нещодавній розмові з керівницею апарату Білого дому заявили про стурбованість агресивним підходом Маска у питаннях заморозки фінансування та звільнення держслужбовців.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Маск не працює на DOGE, а просто консультує Трампа.