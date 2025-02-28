В США судья заблокировал план администрации Трампа по массовому увольнению госслужащих

Федеральный судья из Калифорнии поставил на паузу план администрации Дональда Трампа уволить тысячи недавно нанятых федеральных госслужащих.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На заседании 27 февраля окружной судья Уильям Альсуп принял решение о том, что Офис по управлению персоналом не имеет полномочий для распоряжения о массовых увольнениях в федеральных агентствах, и раскритиковал Офис за давление на упомянутые агентства по увольнению работников, нанятых менее года назад.

Массовые увольнения являются составной частью более широких усилий Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которого он привлек к надзору за Департаментом правительственной эффективности (DOGE), по сокращению количества госслужащих.

Решение судьи предписывает Офису по управлению персоналом отменить распоряжение к агентствам, где им приказали определить перечень работников, которые не являются "критическими" и работают с недавних пор, и сократить их. У Трампа, впрочем, настаивают, что просили только об "анализе штата работников", но не требовали увольнений.

В то же время судья отметил, что не может напрямую запретить тем или иным ведомствам, например Пентагону, решение об увольнении.

По данным СМИ, сенаторы-республиканцы в недавнем разговоре с руководительницей аппарата Белого дома заявили об обеспокоенности агрессивным подходом Маска в вопросах заморозки финансирования и увольнения госслужащих.

Напомним, в Белом доме заявили, что Маск не работает на DOGE, а просто консультирует Трампа.