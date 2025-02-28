Президент Литви вітає угоду України з США щодо видобутку корисних копалин

Президент Литви Гітанас Науседа привітав угоду між Вашингтоном і Києвом щодо мінеральних ресурсів України, але підкреслив, що обидві сторони повинні бути в рівних умовах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Я вітаю Україну..., тому що я на власні очі бачив у Києві, наскільки інтенсивна політична та юридична робота була проведена для цього. Їм вдалося поліпшити формулювання угоди", – сказав Науседа журналістам у четвер.

"Сам факт, що Америка буде зацікавлена в українських мінеральних ресурсах, є дуже хорошим стримуючим фактором, тому що Америка також буде зацікавлена у своїй присутності або в безпеці України, або в її гарантіях", – додав він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю, щоб підписати угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть США доступ до українських мінеральних ресурсів і створить спільний фонд.

"Це правильний шлях. Важливо, що обидві сторони знаходяться в рівних умовах, і що одна сторона не диктує умови іншій. Схоже, що все рухається в цьому напрямку, тому я, по суті, вітаю цю угоду", – сказав Науседа.

Київ сподівається, що угода призведе до майбутніх гарантій безпеки з боку Вашингтона, хоча Трамп заявив у середу, що відповідальність за це мають взяти на себе європейські союзники України.

Однак Трамп сказав, що "це велика угода і для України", оскільки вона автоматично забезпечить американську присутність на її території і зміцнить безпеку.

Коментуючи ці домовленості, Науседа зазначив, що світовий порядок вже суттєво змінився і стає "набагато більш економічно орієнтованим".

"Ми набагато менше говоримо про цінності та принципи, якими Європа по-справжньому пишалася і прагнула бути прикладом у своїй політиці. Зараз ці принципи дещо зміщуються", – сказав литовський лідер.

Зеленський планує запитати Трампа, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України.

Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме вона успіх.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.