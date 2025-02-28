Президент Литвы приветствует соглашение Украины с США по добыче полезных ископаемых

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал соглашение между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам Украины, но подчеркнул, что обе стороны должны быть в равных условиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Я поздравляю Украину..., потому что я собственными глазами видел в Киеве, насколько интенсивная политическая и юридическая работа была проведена для этого. Им удалось улучшить формулировку соглашения", – сказал Науседа журналистам в четверг.

"Сам факт, что Америка будет заинтересована в украинских минеральных ресурсах, является очень хорошим сдерживающим фактором, потому что Америка также будет заинтересована в своем присутствии или в безопасности Украины, или в ее гарантиях", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом в пятницу, чтобы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к украинским минеральным ресурсам и создаст совместный фонд.

"Это правильный путь. Важно, что обе стороны находятся в равных условиях, и что одна сторона не диктует условия другой. Похоже, что все движется в этом направлении, поэтому я, по сути, приветствую это соглашение", – сказал Науседа.

Киев надеется, что соглашение приведет к будущим гарантиям безопасности со стороны Вашингтона, хотя Трамп заявил в среду, что ответственность за это должны взять на себя европейские союзники Украины.

Однако Трамп сказал, что "это большая сделка и для Украины", поскольку она автоматически обеспечит американское присутствие на ее территории и укрепит безопасность.

Комментируя эти договоренности, Науседа отметил, что мировой порядок уже существенно изменился и становится "гораздо более экономически ориентированным".

"Мы гораздо меньше говорим о ценностях и принципах, которыми Европа по-настоящему гордилась и стремилась быть примером в своей политике. Сейчас эти принципы несколько смещаются", – сказал литовский лидер.

Зеленский планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы по Украине.

Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.