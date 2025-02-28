В Генштабі Естонії не бачать жодних ознак, що РФ готується до перемир’я

За останній тиждень не було жодних ознак того, що Росія готується до можливого припинення вогню, навпаки, окупанти збільшують кількість обстрілів, щоб досягти кращих умов для переговорів.

Про це заявив підполковник Маттіас Пуусепп, командир оперативної секції дивізії Сил оборони Естонії, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"За перший тиждень четвертого року війни Росія не досягла жодного тактичного прогресу в жодному секторі. Згідно з відкритими геолокаційними даними, просування російських збройних сил у напрямку Покровська повністю зупинилося, а Україні вдалося локальними контратаками збільшити периметр оборони Покровська", – зазначив Пуусепп.

Водночас російські збройні формування не зменшують свою наступальну активність: на початку місяця вона впала до межі 100 обстрілів за добу і залишається на рівні 103 обстрілів в середньому за останній тиждень.

За словами Пуусеппа, також немає жодних ознак того, що Росія готується до можливого перемир'я.

"У публічній інформації більше спекулюють на можливості того, що Росія збільшить кількість обстрілів, в першу чергу в районі Курської операції, щоб досягти кращих умов для переговорів. Однак, за відомою нам інформацією, Росія не має такого балансу сил, який би дозволив швидко досягти успіху у відвоюванні Курської області", – сказав Пуусепп.

Головною ціллю залишається Покровськ та його околиці, де все ще відбувається від чверті до третини атак сухопутних військ.

"Однак у діях російських збройних сил стало менше рішучості, і вони шукають слабкі місця в обороні України в інших секторах", – сказав Пуусепп.

Раніше розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.