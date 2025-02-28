В Генштабе Эстонии не видят никаких признаков, что РФ готовится к перемирию

За последнюю неделю не было никаких признаков того, что Россия готовится к возможному прекращению огня, наоборот, оккупанты увеличивают количество обстрелов, чтобы достичь лучших условий для переговоров.

Об этом заявил подполковник Маттиас Пуусепп, командир оперативной секции дивизии Сил обороны Эстонии, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"За первую неделю четвертого года войны Россия не достигла никакого тактического прогресса ни в одном секторе. Согласно открытым геолокационным данным, продвижение российских вооруженных сил в направлении Покровска полностью остановилось, а Украине удалось локальными контратаками увеличить периметр обороны Покровска", – отметил Пуусепп.

В то же время российские вооруженные формирования не уменьшают свою наступательную активность: в начале месяца она упала до предела 100 обстрелов в сутки и остается на уровне 103 обстрелов в среднем за последнюю неделю.

По словам Пуусеппа, также нет никаких признаков того, что Россия готовится к возможному перемирию.

"В публичной информации больше спекулируют на возможности того, что Россия увеличит количество обстрелов, в первую очередь в районе Курской операции, чтобы достичь лучших условий для переговоров. Однако, по известной нам информации, Россия не имеет такого баланса сил, который бы позволил быстро достичь успеха в отвоевании Курской области", – сказал Пуусепп.

Главной целью остается Покровск и его окрестности, где все еще происходит от четверти до трети атак сухопутных войск.

"Однако в действиях российских вооруженных сил стало меньше решимости, и они ищут слабые места в обороне Украины в других секторах", – сказал Пуусепп.

Ранее разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.