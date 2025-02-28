Віцепрем'єр Сербії звинувати Захід у дестабілізації після зустрічі з головою розвідки РФ

Віцепрем'єр-міністр Сербії Александар Вулін після зустрічі з главою російської розвідки в Москві звинуватив у п'ятницю західні спецслужби у спробі дестабілізувати країну, підтримуючи багатомісячні антиурядові протести.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У своїй заяві після зустрічі з Сергєєм Наришкіним, директором Служби зовнішньої розвідки Росії, Вулін заявив, що західні держави готують змову з метою повалення уряду Сербії, який давно має добрі зв'язки з Москвою.

"Західні спецслужби намагаються влаштувати "кольорову революцію" і дестабілізувати Республіку Сербія", – заявив Вулін, проросійський політик, який раніше очолював Агентство безпеки та інформації Сербії, а також був міністром внутрішніх справ і оборони.

Вуліна також заявив, що санкції США проти сербської нафтової компанії NIS, мажоритарним власником якої є російський "Газпром", також є частиною західної змови.

"Санкції проти NIS є частиною гібридної війни... з метою повалення президента Вучича і законно обраного уряду", – вважає сербський віцепрем’єр.

Десятки тисяч студентів, за підтримки вчителів, фермерів і робітників, проводять щоденні акції протесту по всій Сербії з листопада минулого року, коли 15 людей загинули в результаті обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному місті Новий Сад.

Протести перетворилися на найбільшу загрозу десятирічному утриманню влади президентом Александаром Вучичем, оскільки багато сербів звинувачують у трагедії корупцію в уряді.

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