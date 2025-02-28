Вице-премьер Сербии обвинить Запад в дестабилизации после встречи с главой разведки РФ

Вице-премьер-министр Сербии Александар Вулин после встречи с главой российской разведки в Москве обвинил в пятницу западные спецслужбы в попытке дестабилизировать страну, поддерживая многомесячные антиправительственные протесты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В своем заявлении после встречи с Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, Вулин заявил, что западные государства готовят заговор с целью свержения правительства Сербии, которое давно имеет хорошие связи с Москвой.

"Западные спецслужбы пытаются устроить "цветную революцию" и дестабилизировать Республику Сербия", – заявил Вулин, пророссийский политик, который ранее возглавлял Агентство безопасности и информации Сербии, а также был министром внутренних дел и обороны.

Вулин также заявил, что санкции США против сербской нефтяной компании NIS, мажоритарным владельцем которой является российский "Газпром", также являются частью западного заговора.

"Санкции против NIS являются частью гибридной войны... с целью свержения президента Вучича и законно избранного правительства", – считает сербский вице-премьер.

Десятки тысяч студентов, при поддержке учителей, фермеров и рабочих, проводят ежедневные акции протеста по всей Сербии с ноября прошлого года, когда 15 человек погибли в результате обвала навеса на железнодорожном вокзале в северном городе Нови Сад.

Протесты превратились в самую большую угрозу десятилетнему удержанию власти президентом Александаром Вучичем, поскольку многие сербы обвиняют в трагедии коррупцию в правительстве.

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