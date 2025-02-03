В Приднестровье прекратили веерные отключения света после подачи газа благодаря ЕС и Кишиневу

После начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказали на заседании местного оперативного штаба 3 февраля, сообщило молдавское издание Newsmaker.

Со второй половины дня 1 февраля в Приднестровье начали поступать объемы газа, предназначенные для потребителей. После этого запустили производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС и систему теплоснабжения в Приднестровье. Это позволило уже 1 февраля прекратить веерные отключения электричества для потребителей.

Отопление есть почти во всех многоквартирных домах в городах и районах. Из 28 больниц, поликлиник и учреждений соцобеспечения в 26 запущено отопление.

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Что касается подачи газа, то, по словам приднестровских властей, "на сегодняшний день это – самая тяжелая ситуация, поскольку для пуска газа в дома нужно зайти в каждое частное домохозяйство". В итоге подачу газа восстановили в городах региона – в 2707 из 20 тысяч, в селах – 8938 потребителям из 46 тысяч.

Приднестровские власти ожидают, что до конца недели специалисты завершат с подачей газа всем потребителям.

В воскресенье, 2 февраля, в регионе из-за уменьшения использования обогревательных приборов количество аварий на электросетях сократилось до 27, без света оставались 653 бытовых абонента.

На заседании приднестровского Оперативного штаба лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил власти и специалистов Кишинева за помощь в подаче газа в регион.

Как известно, с 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину в Приднестровье, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза". С тех пор в регионе начался глубокий энергетический кризис.

На прошлой неделе Молдова объявила об окончательной договоренности с ЕС относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

1 февраля компания "Молдовагаз" начала поставки первого объема в 3 миллиона кубометров газа в Приднестровье.