Байден підписав контракт з агентством талантів

Колишній президент США Джо Байден підписав контракт з лос-анджелеською агенцією талантів, що стало важливим кроком у формуванні його кар'єри після президентства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Підписання знаменує возз'єднання Байдена з агентством Creative Artists Agency (CAA), яке раніше представляло його інтереси з 2017 по 2020 рік.

"Президент Байден є одним з найбільш шанованих і впливових голосів Америки в національних і глобальних справах", – сказав у своїй заяві Річард Ловетт, співголова CAA.

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"Його відданість державній службі протягом усього життя – це єдність, оптимізм, гідність і можливість. Для нас велика честь знову співпрацювати з ним", – сказав Ловетт.

Агентство також має зв'язки з колишнім президентом Бараком Обамою і колишньою першою леді Мішель Обамою.

82-річний Байден здебільшого мовчав про свої плани після п'ятдесятирічної кар'єри на державній службі, але, залишаючи Білий дім у січні, він заспокоїв прихильників, сказавши: "Ми залишаємо посаду, але не залишаємо боротьбу".

З моменту його відходу з посади минуло лише два тижні, і немає жодних чітких ознак того, що він працює над новою книгою чи проєктом.

Під час попереднього контракту з агентством він опублікував свої мемуари "Пообіцяй мені, тату: рік надії, труднощів і мети". Книга, у якій розповідається про втрату його старшого сина Бо, стала бестселером за версією New York Times.

Хоча CAA зазвичай пов'язане з великими кінозірками та знаменитостями, не рідко агентство також працює з політиками та соціальними групами, що відстоюють інтереси суспільства.

Партнерство Обами з CAA через їхню продюсерську компанію Higher Ground призвело до створення відзначених нагородами фільмів і телевізійних шоу, зокрема документального фільму "Американська фабрика", що отримав Оскар.

Крім того, колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон підписала контракт з CAA на представлення своїх книжкових проєктів, зокрема "Важкий вибір", який є хронікою її перебування на посаді головного американського дипломата.

Нагадаємо, Байден перед тим, як залишити посаду, оголосив про помилування членів своєї родини.

Байден також залишив лист для свого наступника Дональда Трампа, який заступив на посаду 20 січня.