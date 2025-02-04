Байден подписал контракт с агентством талантов

Бывший президент США Джо Байден подписал контракт с лос-анджелесским агентством талантов, что стало важным шагом в формировании его карьеры после президентства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Подписание знаменует воссоединение Байдена с агентством Creative Artists Agency (CAA), которое ранее представляло его интересы с 2017 по 2020 год.

"Президент Байден является одним из самых уважаемых и влиятельных голосов Америки в национальных и глобальных делах", – сказал в своем заявлении Ричард Ловетт, сопредседатель CAA.

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"Его преданность государственной службе на протяжении всей жизни – это единство, оптимизм, достоинство и возможность. Для нас большая честь снова сотрудничать с ним", – сказал Ловетт.

Агентство также имеет связи с бывшим президентом Бараком Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой.

82-летний Байден по большей части молчал о своих планах после пятидесятилетней карьеры на государственной службе, но, покидая Белый дом в январе, он успокоил сторонников, сказав: "Мы оставляем должность, но не оставляем борьбу".

С момента его ухода с должности прошло всего две недели, и нет никаких четких признаков того, что он работает над новой книгой или проектом.

Во время предыдущего контракта с агентством он опубликовал свои мемуары "Пообещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели". Книга, в которой рассказывается о потере его старшего сына Бо, стала бестселлером по версии New York Times.

Хотя CAA обычно связано с крупными кинозвездами и знаменитостями, нередко агентство также работает с политиками и социальными группами, отстаивающими интересы общества.

Партнерство Обамы с CAA через их продюсерскую компанию Higher Ground привело к созданию отмеченных наградами фильмов и телевизионных шоу, в частности документального фильма "Американская фабрика", получившего Оскар.

Кроме того, бывшая кандидат в президенты Хиллари Клинтон подписала контракт с CAA на представление своих книжных проектов, в частности "Трудный выбор", который является хроникой ее пребывания на посту главного американского дипломата.

Напомним, Байден перед тем, как покинуть пост, объявил о помиловании членов своей семьи.

Байден также оставил письмо для своего преемника Дональда Трампа, который заступил на должность 20 января.