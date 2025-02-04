Жителів Естонії судитимуть за звинуваченням у відмиванні 35 млн євро, що надійшли з України

Державна прокуратура направила до суду кримінальну справу, в якій естонським підприємцям Прійту Поріла, Дмитрію Фокіну та Айвару Рійсу висунуті звинувачення у великомасштабному відмиванні грошей у складі групи, а Світлані Калініній – у пособництві цьому злочину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За версією слідства, за допомогою використаних обвинуваченими схем було легалізовано понад 35 мільйонів євро, отриманих злочинним шляхом на території України.

Згідно з обвинуваченням, обвинувачені надали українському громадянину Максиму Степанову – до речі, колишньому міністру охорони здоров'я країни – послугу з відмивання грошей, щоб приховати злочинне походження доходів і ввести їх у легальний обіг.

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Степанов був директором українського державного підприємства "Поліграфічний комбінат Україна", і, за даними українських правоохоронців, на які посилаються естонські колеги, із вересня 2013 року до квітня 2021 року вивів із рахунків компанії щонайменше 35 131 810 євро.

Ці гроші, як встановило слідство, були переведені на рахунок естонської компанії Feature OÜ, якою керував Дмитрій Фокін.

За версією слідства, він та інші обвинувачені створили ланцюжок поставок, у якому естонська фірма нібито постачала українському підприємству сировину для виробництва документів. Однак ціни на матеріали завищувалися в кілька разів. Гроші, що надійшли на банківський рахунок естонської фірми, потім переказували через десятки інших компаній в Естонії та за кордоном – у США, Латвії, Литві, Німеччині та інших країнах.

Щоб надати угодам видимість легальності, обвинувачені, як запевняє прокуратура, складали фіктивні договори і створювали штучні боргові зобов'язання, приховуючи реальне походження грошей.

Більша частина коштів, як з'ясували слідчі, зрештою поверталася Максиму Степанову або пов'язаним із ним особам.

"За клопотанням прокуратури суд заарештував нерухомість, пов'язану з обвинуваченими, а також понад мільйон євро готівкою, знайденими під час обшуків. У разі визнання провини заарештоване майно може бути конфісковано на користь держави", – заявив прокурор.

У вересні 2023 року Максима Степанова, який із 2020 до 2021 року обіймав посаду міністра охорони здоров'я України, заочно заарештував український суд. За даними українських силовиків, він переховується за кордоном.

Торік у вересні празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) від жертводавців в рамках збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDÉ ("Ми – люди").

А в серпні прокуратура Чехії звинуватила у шахрайстві засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля через те, що він нібито привласнив частину дотації чеського Міністерства освіти.