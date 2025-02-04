Жителей Эстонии будут судить по обвинению в отмывании 35 млн евро, поступивших из Украины

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором эстонским предпринимателям Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийсу предъявлены обвинения в крупномасштабном отмывании денег в составе группы, а Светлане Калининой – в пособничестве этому преступлению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По версии следствия, с помощью использованных обвиняемыми схем было легализовано более 35 миллионов евро, полученных преступным путем на территории Украины.

Согласно обвинению, обвиняемые предоставили украинскому гражданину Максиму Степанову – кстати, бывшему министру здравоохранения страны – услугу по отмыванию денег, чтобы скрыть преступное происхождение доходов и ввести их в легальный оборот.

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Степанов был директором украинского государственного предприятия "Полиграфический комбинат Украина", и, по данным украинских правоохранителей, на которые ссылаются эстонские коллеги, с сентября 2013 года по апрель 2021 года вывел со счетов компании не менее 35 131 810 евро.

Эти деньги, как установило следствие, были переведены на счет эстонской компании Feature OÜ, которой руководил Дмитрий Фокин.

По версии следствия, он и другие обвиняемые создали цепочку поставок, в которой эстонская фирма якобы поставляла украинскому предприятию сырье для производства документов. Однако цены на материалы завышались в несколько раз. Деньги, поступившие на банковский счет эстонской фирмы, затем переводили через десятки других компаний в Эстонии и за рубежом – в США, Латвии, Литве, Германии и других странах.

Чтобы придать сделкам видимость легальности, обвиняемые, как уверяет прокуратура, составляли фиктивные договоры и создавали искусственные долговые обязательства, скрывая реальное происхождение денег.

Большая часть средств, как выяснили следователи, в конце концов возвращалась Максиму Степанову или связанным с ним лицам.

"По ходатайству прокуратуры суд арестовал недвижимость, связанную с обвиняемыми, а также более миллиона евро наличными, найденными во время обысков. В случае признания вины арестованное имущество может быть конфисковано в пользу государства", – заявил прокурор.

В сентябре 2023 года Максима Степанова, который с 2020 по 2021 год занимал должность министра здравоохранения Украины, заочно арестовал украинский суд. По данным украинских силовиков, он скрывается за границей.

В сентябре прошлого года пражские уголовные следователи разоблачили мошенников, которые собрали более 1,1 миллиона крон (около 44 тысяч евро) от жертвователей в рамках сбора средств для Украины под флагом Фонда JSME LIDÉ ("Мы – люди").

А в августе прокуратура Чехии обвинила в мошенничестве основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля из-за того, что он якобы присвоил часть дотации чешского Министерства образования.