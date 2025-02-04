Італія спрямує 2 млн євро на запуск проєкту на підтримку енергетики України

Посол Італії в Україні Карло Формоза підписав від Італії угоду з ЮНЕП (Програмою ООН з довкілля) щодо запуску проєкту на 2 млн євро, який спрямований на посилення енергетичної стійкості українських міст.

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в посольстві Італії, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ініціатива фінансується Італією і має на меті підтримати відновлення України на шляху до більш стійкої та децентралізованої енергетичної системи відповідно до принципу "Build Back Better", сприяючи підвищенню ефективності та безпеки.

Формоза пояснив, що цей проєкт передбачає детальний аналіз можливостей для інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему України, зосереджуючись на оцінці сонячного фотоелектричного потенціалу та на можливості розвитку мікромереж для зміцнення енергетичної автономії міст.

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"Будуть досліджені передові технологічні інструменти для підвищення енергоефективності та зменшення споживання з метою створення моделі більш стійкого енергетичного планування міст", – сказав дипломат.

Одним з ключових аспектів проєкту є навчання та передача технологій із залученням італійських та українських експертів для розвитку місцевих компетенцій у сфері сталого управління енергетикою.

Окрім цього, за словами Формози, програма підтримає український уряд у розробці довгострокової політики для енергетичного переходу та залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики.

У контексті допомоги Україні в енергетичному секторі нагадаємо, що росіяни у ніч проти 20 січня атакували електростанцію "Центренерго", яка вже була зруйнована ворожим ударом у минулому.

На початку грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпека, енергетика та конкурентоспроможність будуть пріоритетами його країни під час майбутнього головування в Європейському Союзі, яке розпочнеться у січні 2025 року.

Наприкінці грудня посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що країна вже виділила для України 3,8 млрд євро, у планах – ще шість.

Тоді він наголосив, що енергетика – один із пріоритетів для Нідерландів у допомозі України.